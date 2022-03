Chi è e cosa fa nella vita Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo? Quanti anni di differenza tra loro?

Cenni biografici su Marco Cucolo, naufrago de “L’Isola dei Famosi 2022”.

Marco Cucolo è ufficialmente un naufrago de “L’Isola dei Famosi 2022”, che aprirà ufficialmente i battenti questa sera, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Marco partecipa al reality in coppia con la fidanzata Lory Del Santo, già vincitrice della terza edizione dell’Isola. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Marco Cucolo

Marco Cucolo è nato a Napoli, il 13 gennaio 1992. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo lavorando come modello per diversi brand importanti, ma diventa noto al grande pubblico per la sua relazione con la showgirl Lory Del Santo. Anche videomaker da anni, proprio con Lory ha modo di mettere in pratica le sue capacità realizzando con lei la serie web, divenuta poi un vero e proprio cult, “The Lady”. La relazione di Marco e Lory nasce sui social nel 2015. Inizialmente, a causa della differenza d’età, ben 33 anni, i genitori di lui non prendono bene l’inizio della storia d’amore, ma Marco, per stare con la compagna, decide di lasciare Napoli e trasferirsi a Milano. In un secondo momento, i genitori hanno deciso di appoggiare il figlio e attualmente Lory e la suocera hanno un bellissimo rapporto. Il modello, inoltre, è stato un vero e proprio punto di riferimento per Lory in occasione della tragica scomparsa del figlio Loren. Opinionista in diverse trasmissioni Mediaset, come “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, Marco ha già partecipato in coppia con Lory ad un altro reality show, “Pechino Express”.

Maria Rita Gagliardi

