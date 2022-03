Madame Butterfly, in onda su Rai 5

La settimana teatrale del palinsesto RAI si apre con un’opera encomiabile. Nel lunedì vedremo in onda su rai 5 la Versione della “Madama Butterfly” andata in scena presso ilTeatro Regio di Torino. Ricordiamo trattasi di una tragedia giapponese in due atti, proposta in questa circostanza su libretto di Illica e Giacosa. Le musiche sono di Giacomo Puccini. A dirigere l’orchestra il maestro Pinchas Steinberg. La regia è di Damiano Michieletto. L’orchestra e il coro sono quelli del Teatro Regio.

La trama

Punkertin, ufficiale di marina americano, sposa la giovane giapponese Cho-Cho-San. Sebbene tutti contro quella unione, i due si uniscono in matrimonio. Il console americano prova a dire al giovane di non illudere quella ragazzina quindicenni che vedrà nel matrimonio un motivo per legarsi indissolubilmente a lui. L’ufficiale è però divertito da quelle nozze, celebrato nel rispetto dei riti e delle leggi giapponesi, non attribuendogli in realtà alcuna importanza. La sposa invece si è data a lui con amore e devozione illimitati.

Cast

Protagonisti sul palco da un lato Fiorenza Cedolins, che veste i panni di Cio-Cio-San, dall’altro il tenore Marcello Giordani che interpreta Pinkerton e il baritono Juan Pons nei panni di Sharpless. La regia televisiva è curata da Damiano Michieletto.

