Chi è Oscar Pizzo, marito di Alessandra Sardoni de La7?

Tra i volti più apprezzati della ‘Maratona Mentana’, in onda su La7 in ogni appuntamento politico di rilievo, c’è sicuramente quello di Alessandra Sardoni, giornalista e conduttrice televisiva 57enne. Sulla carriera professionale di Alessandra Sardoni e su tutte le sue collaborazioni giornalistiche prima dell’approdo a La7 si conosce praticamente ogni dettaglio, mentre non è così nota la vita privata della giornalista capitolina.

Ad esempio, non tutti sanno che la giornalista di La7 è sposata, anche se da poco tempo. Il 24 luglio 2021, infatti, Alessandra Sardoni è convolata a nozze con Oscar Pizzo: la coppia ha voluto celebrare le proprie nozze sul Monte Amiata, in provincia di Siena. Un matrimonio che era stato annunciato in diretta proprio da Enrico Mentana, definendo l’evento “un altro Royal Wedding” e ribadendo tutta la sua stima per la collega.

Ma chi è Oscar Pizzo, marito di Alessandra Sardoni? Il coniuge della giornalista di La7 è un musicista, originario di Palermo, che dirige attualmente il teatro Massimo del capoluogo siciliano.

Pianista e curatore di rassegne internazionali, Oscar Pizzo è il fondatore dell’ensemble Alter Ego e può vantare numerosi incarichi come direttore artistico e ideatore di iniziative, come la stagione ‘Contemporanea’ presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma-Fondazione Musica per Roma e la rassegna ‘Suona Francese’ per conto dell’Institut Français e dell’Ambasciata di Francia in Italia.

Oscar Pizzo ricopre anche il ruolo di Consigliere Culturale per la Musica per l’ambasciata transalpina. Inoltre, nel 2013 il marito di Alessandra Sardoni è stato anche insignito dal Ministro della Cultura Francese dell’onorificenza di Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.

