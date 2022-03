“Ha 100 anni. Potrebbe essere mio padre”: quante bordate per Zequila. E sui suoi capelli…

Antonio Zequila è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Aveva già partecipato al reality show 17 anni fa, e ora è tornato con altre intenzioni. “Torno per innamorarmi”, ha dichiarato l’isolano. Il 58enne si candida ad essere uno dei protagonisti del programma condotto da Ilary Blasi. Su di lui hanno espresso il proprio pensiero i suoi compagni d’avventura.

Le opinioni dei naufraghi su Zequila

Jovana ha detto su Zequila che parla sempre di donne aggiungendo che ha 100 anni. Queste invece le parole di Roger Balduin: “Ogni tre parole, due sono sesso”. Marco Melandri si è espresso in questi termini: “Cerca sempre l’approccio da latin lover”. Molto diretta Floriana secondo cui a Zequila piace la donna in generale: “Saranno 50 anni che si presenta sempre con quei capelli”. Per Estefania Bernal, Zequila non è un latin lover e, anzi: “Potrebbe essere mio padre”. Proseguendo, l’isolana, ha affermato che il compagno d’avventura è un po’ pesante. Tante, insomma, le battute sul 58enne protagonista dell’Isola dei Famosi 2022.

La bordata lanciata da Patrizia Groppelli

Federica Panicucci nella trasmissione ‘Mattino 5‘ ha voluto parlare con i suoi tanti ospiti dell’Isola dei Famosi 2022. Ad un certo punto Patrizia Groppelli ha lanciato una bordata su Antonio Zequila, sostenendo che si sarebbe rifatto e che avrebbe il parrucchino. Queste le sue parole: ““Sono preoccupata per Antonio Zequila perché ha talmente tanta plastica in faccia e questo toupet e tutto il resto, cioè sono terrorizzata con il clima. Si scioglierà tutto”.

Patrizia Groppelli a ‘Mattino 5’ ha poi continuato ad attaccare aAntonio Zequila, arrivando a dargli dell’uomo attempato: “Quello è andato a L’Isola dei Famosi con il toupet in testa, con tutto il botox”.

https://www.facebook.com/watch/?v=847870776377816

