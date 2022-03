Cotto e Mangiato ricetta del 23 marzo 2022: vellutata di sedano rapa e topinambur

Cosa avrà pensato per oggi la simpatica Tessa Gelisio? In tema ancora con le temperature non proprio primaverili, una bella crema di verdura calza a pennello. Ecco quindi che oggi impariamo a preparare la vellutata di sedano rapa e topinambur. Ecco la ricetta di Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per la preparazione della ricetta di oggi abbiamo bisogno di:

Sedano di rapa

600 grammi di topinambur

Olio

Cipolla

Brodo vegetale

Pane raffermo

30 grammi di Semi di zucca

Procedimento

Taglia a dadini il sedano rapa, e anche il topinambur. In una pentola soffriggere olio e cipolla, aggiungere il sedano rapa e coprire con del brodo vegetale. A metà cottura aggiungi anche il topinambur e lascia cuocere tutto insieme allungando con brodo dove necessario. Intanto tosta dei semini di zucca in padella per dare crcoccantezza al piatto. Prepara anche dei crostini tagliando a dadini la scorza di pane raffermo e tostando in padella con un filo d’olio. Quando sedano rapa e topinambur saranno cotti mixa tutto insieme fino ad ottenere una crema densa e senza grumi. Impiatta aggiungendo i semi di zucca per dare croccantezza al piatto. Accompagna con i crostini per un pranzo completo e goloso. Ed anche oggi è Cotto e mangiato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui