La radio fa il botto anche in TV: I Lunatici al 4.7%

La radio riesce a stupire anche in TV: clamoroso risultato di questa notte per I Lunatici

Il successo de I Lunatici, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio va oltre la radio. Se in fm la trasmissione in onda da mezzanotte alle quattro è ormai un appuntamento cult per migliaia di insonni, ascoltatori che amano raccontarsi (come il mitico Nonno Giannino) e lavoratori notturni, molto importante è il dato portato a casa questa notte da I Lunatici durante la parte del format trasmesso live su Rai2.

Infatti, è stato seguito da 157.000 persone con il 4.7 percento di share. Numeri pazzeschi per un programma in diretta in radiovisione su una TV generalista. Insomma, sicuramente la radio non è solo un strumento di comunicazione, ma è anche emozione, divertimento, empatia in cui le persone si sentono comprese e meno sole soprattutto in questi anni così difficili.

