Chi è Nanda Isaia, nuova presunta fiamma di Antonino Spinalbese ex di Belen?

Ecco chi è Nanda Isaia, la donna che è stata fotografata assieme ad Antonino Spinalbese

Le strade si sono divise tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, nonostante non abbiano rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla loro separazione. La showgirl argentina ha iniziato a rifrequentare Stefano De Martino, papà di Santiago, con il quale è tornato il sereno mentre Spinalbese non si è mostrato in compagnia di nessuna donna, almeno fino ad oggi.

Poche informazioni social sull’haistylist in merito: qualche foto di sua figlia Luna Mari e di qualche regalo, ma nulla di più. Ultimamente, si è recato in Polonia presso alcuni amici per aiutarli, portando beni di prima necessità vista la situazione di guerra. Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, era avvolta nel mistero fino a quando Chi non pubblica una foto di lui assieme ad una donna misteriosa.

Chi è Nadia Isaia, donna in compagnia di Spinalbese?

I due sono stati immortalati in un locale a Milano, dove si scambiavano sguardi di complicità ma nessun effusione in particolare. Capelli lunghi e rossi e occhiali da sole con giacca scura, lei sarebbe Nanda Isaia, nota insegnante di yoga, ma a quanto pare non c’è certezza a riguardo. Antonino Spinalbese e la donna in questione infatti non sono intervenuti sui social e non hanno neppure commentato il gossip. Che siano soltanto bu0ni amici oppure è troppo presto per ufficializzare questo presunto amore nascente? Chissà.

