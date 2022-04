Mara Venier, il gesto per i bimbi ucraini a Domenica In colpisce tutti – cosa ha fatto?

Mara Venier commuove il pubblico con uno speciale gesto nei confronti delle famiglie ucraine, cosa ha fatto la conduttrice

Ieri a Domenica In Mara Venier ha commosso il pubblico con un gesto davvero speciale. Di che si tratta? Ha parlato del progetto organizzato dalla Rai per dare un po’ di serenità a tutte le famiglie ucraine che sono state costrette a lasciare il loro paese per fuggire dalla guerra.

Un progetto dedicato sia ai più piccoli che agli adulti, dall’uno aprile infatti è disponibile su Raiplay una sezione intitolata Benvenuti bambini. Si tratta di un catalogo di cartoni animati e film in lingua ucraina che possono essere visti su qualsiasi dispositivo mobile in modo gratuito.

Un’iniziativa molto semplice ma in grado di far vivere in modo più sereno e ‘normale’ la permanenza delle famiglie ucraine nel nostro Paese dopo la loro fuga dai bombardamenti che hanno colpito il loro.

Con grande entusiasmo nei confronti dell’iniziativa adottata dalla Rai Mara Venier durante la diretta di ieri di Domenica In ha anche detto: “Io manderei una pilloletta tutte le domeniche, vogliamo mandare due minuti per i bambini ucraini che sono qui da noi? Ragazzi, mettetevi al lavoro che è fatta!”

Le parole della conduttrice hanno commosso il pubblico, anche in questa occasione la ‘Zia’ della televisione ha infatti dimostrato il suo grande cuore.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui