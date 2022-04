Cotto e Mangiato 4 aprile 2022: riso venere asparagi e mela verde

La settimana gastronomica di Cotto e Mangiato comincia con una ricetta gustosa e leggera, a base di riso. La simpatica Tessa Gelisio ci ha proposto infatti riso Venere asparagi e mela verde. Ecco come si prepara.

La ricetta

Gli ingredienti della ricetta di oggi di cui hai bisogno sono i seguenti, ovvero:

280 grammi di riso Venere

300 grammi di asparagi

Scalogno

Olio

12 gamberi

1 mela verde

Aneto

Procedimento

Metti a lessare il riso, e in acqua aggiungi anche il Gambo degli asparagi per insaporire. Intanto taglia a rondelle le punte degli asparagi e spadella con olio e Scalogno. Intanto pulisci i gamberi, alcuni lasciali interi e tagliate a farfalla gli altri invece taglia a dadini e spadella in un’altra padella. Taglia anche a dadini la mela. Quando il riso sarà cotto, versato nella padella degli asparagi. Aggiungi anche i gamberi e in ultimo la mela (tagliata con la scorza occhio). Fai saltare tutto insieme, aggiungendo foglioline di Aneto per sapore e per decoro. Impiatta e servi ancora tutto concente. Anche oggi come ogni giorno si conclude l’appuntamento con Cotto e Mangiato. Per la serie et voilà Cotto e Mangiato, con tanto anche di buon appetito da parte della redazione di studio Aperto.

