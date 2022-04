Cake Star nei Paesi Etnei: quali pasticcerie vanno in sfida?

Questa sera, su Real Time, alle ore 21:25, andrà in onda la nona puntata di Cake Star – Pasticcerie in Sfida, il programma condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara. Questa volta la conduttrice di Giussano e il pasticcere superstar ci porteranno nei Paesi Etnei, tra le meraviglie di quei luoghi che sorgono alle pendici dell’Etna, nella Sicilia orientale.

La struttura della nona puntata (su 12 complessive) è sempre la stessa, ovvero la sfida tra tre pasticceri che si daranno battaglia per convincere i giudici in base alla location, al cabaret di paste e al ‘pezzo forte’, con il supporto del cliente abituale di ogni pasticceria.

Questa sera il primo concorrente è Alfio, che ci mostra la sua pasticceria Campisi. Per Alfio i dolci non sono mai abbastanza: il troppo non stroppia nella pasticceria Campisi. La cliente abituale è Valentina.

Toccherà poi a Marialuisa, che presenterà la pasticceria che porta il suo nome e che si mostra come un mix tra la Sicilia e la Francia. La cliente abituale è Carmen.

L’ultimo concorrente in gara nella puntata di stasera di Cake Star è Giuseppe, titolare della pasticceria Magrì, che si trova a Belpasso (Catania). La “chicca” di Giuseppe è la ricotta, tanto da essere ritenuto un vero e proprio “scienziato” di questo ingrediente. La cliente abituale è Maria.

