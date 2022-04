Cotto e Mangiato, ricetta dell’8 aprile 2022: nidi di Pasqua

Si avvicina la domenica di Pasqua e andiamo tutti alla ricerca di una ricetta che possa essere replicata come Dessert quel giorno. Se sei troppo presa in cucina e non hai tempo da dedicare al dolce, Tessa ha la soluzione adatta a te. Oggi ci insegna a fare dei nidi di Pasqua a base di cioccolato. Ecco come si preparano.

La ricetta

Per preparare la ricetta di oggi, un gustoso dolce che piacerà a grandi e piccini, hai bisogno dei seguenti ingredienti:

200 grammi di cioccolato al latte

200 grammi di frutta secca mista

Granella di zucchero colorato

Ovetti di cioccolato

Procedimento

Per prima cosa devi mettere a sciogliere a bagno il cioccolato a latte. Intanto in una padella va tostata la frutta secca, dopodiché va tritata in maniera grossolana. Quando sarà pronta accorpa la Granella di frutta secca al cioccolato al latte fuso. Dopodiché aiutandoti con un cucchiaio, puoi versare il cioccolato negli stampini di carta (alias i pirotttini). Crea una forma di cestino o di nido, quindi al centro adagia un ovetto di cioccolato. Decora Co la Granella di zucchero colorato e lascia rapprendere il cioccolato. Poi gusta insieme ai tuoi bimbi o con amici e parenti. Cotto e mangiato anche oggi.

