Sangiovanni ha cambiato look: svela perché si è rasato i capelli

Ecco perché Sangiovanni ha deciso di tagliarsi i capelli

Da un po’ Sangiovanni ha cambiato il suo look, lo ha fatto in occasione dell’uscita del nuovo album. La sua però non è stata una scelta dettata dall’istinto, da tempo voleva cambiare il suo aspetto.

L’ex allievo di amici lo scorso ottobre lo aveva rivelato ad Amici, quando Maria De Filippi gli fece notare la sua somiglianza con Albe disse: “Spero tu stia bene Albe. Ho sentito che dicevi che sei felice e che non avevi mai provato queste sensazioni prima. Io sono molto contento nel sentirti così. So che quando ti dicono queste cose della somiglianza ti toccano. Però non perdere tempo a leggere chi dice questo.”

Il cantante aveva poi aggiunto: “Concentrati sul tuo lavoro. Chi parla soltanto del fatto che siamo uguali lascialo perdere. La tua musica è la cosa più importante, l’aspetto fisico viene dopo. Poi tranquillo che ora io mi faccio i capelli corti e non saremo più uguali. Comunque io ti guardo, mi piaci e mi stai molto simpatico. Vedrai che presto la smetteranno di paragonarci“.

Eravamo abituati a vedere Sangiovanni con i capelli lunghi, vederlo senza i suoi ricci e con i capelli rasati quasi a zero ha spiazzato non poco i suoi tantissimi fan. In un’intervista rilasciata a Billboard il cantante ha svelato il motivo che lo ha spinto verso un cambiamento così radicale.

In merito al suo nuovo taglio di capelli ha detto: “Avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva. E i miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre“.

A Radio Kiss Kiss Sangiovanni ha invece rivelato: “Ora sono felice, mi sento veramente bene. Mi piaccio così e questo taglio ha tanti vantaggi, tra cui faccio la doccia in cinque minuti e i capelli non li asciugo neanche. Così non arrivo più in ritardo agli appuntamenti. Lo svantaggio è che sento più freddo”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui