La scogliera dei misteri, è una storia vera? Curiosità sulla miniserie francese

Questa sera, su Rai 1, alle ore 21:25, andrà in onda la prima puntata della miniserie TV francese La scogliera dei misteri. La protagonista, Lola Bremond (interpretata dall’attrice transalpina Garance Thenault) cerca di scoprire la verità sulla sua famiglia attraverso un passato caratterizzato da un alone di mistero.

Lola Bremond è una ragazza di Bordeaux che si reca in una località costiera della Bretagna per un colloquio. Tuttavia, l’appuntamento si rivelerà falso: la giovane verrà a sapere che 25 anni prima, proprio in quel posto, era stata assassinata una ragazza, Manon Jouve, che le somigliava incredibilmente. Poco dopo Lola riceverà un messaggio sul telefono dove le vengono garantiti dei chiarimenti, ma non appena si recherà a casa di un certo Remi Perec lo troverà moribondo.

La serie TV – che andrà in onda in tre prime serate – ha avuto un certo riscontro in Francia e in Belgio, dove è stata trasmessa la scorsa estate. Nel cast figurano anche Gabrielle Lazure, Nicky Marbot e Pierre-Yves Bon. Fin da subito, molti telespettatori si sono chiesti se le vicende raccontate in Jugée coupable (questo il nome francese della miniserie) fossero ispirate a fatti realmente accaduti.

Non ci sono riferimenti al fatto che La scogliera dei misteri racconti una storia vera, anche perché nessuno dei protagonisti né il regista Franck Ollivier si sono mai soffermati su questo aspetto. Tuttavia non è da escludere che Ollivier possa essersi ispirato a qualche fatto di cronaca nera.

