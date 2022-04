Snakes on a Plane: una storia vera? Curiosità e altri film ambientati in aereo

Questa sera, alle 21:20, su Canale 20, andrà in onda il film Snakes on a Plane, diretto da David R. Ellis. La pellicola, uscita nel 2006, vede nel cast Samuel L. Jackson, Nathan Phillips e Julianna Margulies nei panni dei protagonisti Neville Flynn, Sean Jones e Claire Miller.

Il gangster Eddie Kim deve necessariamente eliminare Sean Jones per far sparire ogni traccia dei suoi crimini. Per questo decide di imbarcare segretamente dei serpenti nell’aereo su cui sta viaggiando Jones, diretto a Honolulu assieme a due agenti dell’FBI per testimoniare in un processo a suo sfavore.

Il film, che ha ottenuto incassi piuttosto modesti al botteghino (solo 62 milioni di dollari), non sembra essere ispirato ad una storia vera. L’idea era partita già nel 1992, grazie al soggetto iniziale di David Dalessandro (in un primo momento il titolo era Venom): il soggetto fu scartato diverse volte, prima dell’interesse manifestato dalla Paramount Pictures e dalla New Line Cinema.

Snakes on a Plane è uno dei tanti film ambientati in aereo. Questo mezzo di trasporto è stato spesso utilizzato nel cinema, in vari generi. Basti pensare agli apprezzatissimi Sully e Flight, il primo con Tom Hanks e il secondo con Denzel Washington, ma anche Non-Stop (con Liam Neeson), Con Air (1997), 58 minuti per morire e Flightplan – Mistero in volo. Sull’aereo sono stati girati anche film molto divertenti, tra cui il celebre L’aereo più pazzo del mondo.

