“Si vede bene?”: Sabrina Salerno esplosiva – fan in delirio

1,2 milioni di followers su Instagram per Sabrina Salerno. La cantante 54enne, ma con un fisico capace di attrarre a sé chiunque, incanta con i suoi scatti sui social i propri seguaci e non solo. Ieri, Sabrina ha postato una foto sul proprio account che ha mandato in completo delirio i fan. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

La foto di Sabrina Salerno

Quante possibilità ci sono che Sabrina Salerno passi in secondo piano rispetto ad un lampadario, seppur lussuoso e brillante? Beh, quasi, se non, pari a zero. La cantante e showgirl ha postato sul suo account ufficiale Instagram diverse istantanee in cui si mostra in tutta la sua bellezza senza tempo, con indosso una camicia bianca semitrasparente che lascia intravedere le sue sinuose e seducenti forme. In una foto, ad esempio, ha anche i capelli raccolti. La didascalia utilizzata da Sabrina è una vera e propria provocazione all’indirizzo dei followers: “Ma… si vede bene il lampadario?”.

Le risposte alla foto

Non sono mancati i likes e, soprattutto, i commenti alla foto di Sabrina Salerno. In pochi hanno veramente notato il lampadario. Ad esempio, Margherita Zanatta ha risposto: “Quale lampadario?!?”, aggiungendo una faccina che sorride.

“Non credo che qualcuno lo noterà a meno che non si tratti di un arredatore d’interni… Saranno tutti distratti da altro…”, questa, invece, la risposta di Sandra Milo.

L’attrice pornografica Priscilla Salerno ha utilizzato due fuochi per commentare la foto. In generale, a risaltare, non è stato il lussuoso lampadario, ma la bellezza senza tempo di Sabrina Salerno, il cui profilo è pieno di istantanee che mettono in evidenza la forma della cantante, attrice e showgirl di Genova.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui