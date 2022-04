Manuela Moreno, giornalista presentatrice del TG2. Cosa sappiamo della sua vita privata? Compagno, figli e curiosità

Cosa sappiamo della vita privata di Manuela Moreno? Compagno, figli e curiosità

Manuela Moreno è la conduttrice dell’edizione serale del TG 2, da anni è un volto molto noto della televisione, considerata uno dei giornalisti Rai più stimati e apprezzati.

Approdò sul piccolo schermo nei primi anni Novanta in Rai dopo aver lavorato a lungo con diverse emittenti romane. Per molti anni ha fatto parte della redazione del Tg1 per poi passare su Rai Due. Dopo aver condotto a lungo il TG2 le è stata affidata la conduzione di TG2 Post.

Tante sono le informazioni che si conoscono sulla sua vita professionale, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata e sentimentale? La nota conduttrice è sempre stata molto riservata, preferisce infatti mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip.

Delle sue relazioni amorose non si è mai saputo nulla, nel 2021 però Manuela Moreno si è lasciata sfuggire una piccola informazione sul suo privato. La conduttrice ha infatti rivelato di avere una storia d’amore con un uomo del Nord Italia con il quale ha affrontato il lockdown previsto per l’emergenza Coronavirus. Non ha però reso nota la sua identità e non ci sono foto che li ritraggono insieme.

Sara Fonte

