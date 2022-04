Elena Guarnieri, giornalista presentatrice del TG5. Cosa sappiamo della sua vita privata? Compagno, figli e curiosità

Cosa sappiamo della vita privata di Elena Guarnieri? Compagno, figli e curiosità

Elena Guarnieri è la conduttrice dell’edizione serale del TG 5, da anni è un volto molto noto della televisione. Oltre ai panni di conduttrice in passato ha ricoperto diversi ruoli sul piccolo schermo, è anche un’autrice di programmi.

Si conoscono molte informazioni sulla sua vita professionale, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata e sentimentale? La nota conduttrice è sempre stata molto riservata, preferisce infatti tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip.

L’unica cosa che si sa in merito al privato è che Elena Guarnieri è stata legata sentimentalmente al manager Niccolò Querci dal 1997 al 2010, si erano conosciuti e innamorati durante un’intervista. Dal loro amore è nato anche un figlio nel 2008, Fabio Antonio, non è però noto perché la loro relazione sia poi giunta al capolinea.

Attualmente non è noto se la conduttrice sia impegnata sentimentalmente o se sia single. Elena Guarnieri per via della sua riservatezza non si lascia sfuggire nulla sulla sua vita sentimentale e non è stata pizzicata in compagnia di nessuno che possa far pensare ad una relazione amorosa.

Sara Fonte

