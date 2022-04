Isola dei famosi, Roger preso da Estefania, l’ex Beatriz non la prende bene: “Ti sei dimenticato?”

Il naufrago Roger è sempre più vicino a Estefania Bernal, la sua ex fidanzata furiosa in studio all’isola dei famosi

I giorni passano e i legami tra naufraghi diventano sempre più forti sull’Isola dei famosi 2022. E’ il caso di Roger Balduino ed Estefania Bernal che hanno legato particolarmente fino a diventare più che amici. Un legame che non ha preso affatto bene Beatriz, ex fidanzata del modello brasiliano. Quest’ultima infatti è intervenuta questa sera in studio per avere un confronto con Roger, esprimendo il suo fastidio per ciò che sta accadendo con Estefania. Non solo: la donna ha lamentato il fatto che il modello le abbia fatto delle promesse prima di sbarcare in Honduras.

“Come stai? Ti sei già dimenticato di quello che mi hai detto?” ha esordito così Beatriz, parlando in collegamento con Roger. “No, avevo detto che ti avrei visto una volta tornato” ha poi replicato il modello sudamericano. “Non capisco. Sei un bugiardo” ha ribattuto l’ex fidanzata infastidita. Ilary Blasi è intervenuta chiedendo a Roger se si fosse davvero invaghito di Estefania, con la quale pare progettare un possibile futuro. “Innamorato è una parola forte, mi piace. E’ difficile rimanere da soli sull’Isola…” ha dichiarato il naufrago classe 1992. Però è arrivato il commento di Vladimir Luxuria, che ha strigliato il ragazzo: “Però sembra che tu abbia detto ‘Eh vabbé ero solo sull’Isola e mi sono preso Estefania… ” Infine, la conduttrice Ilary ha replicato: “Insomma, meglio che non aggiungiamo niente se no peggioriamo la situazione”.

Anche Estefania Bernal ha detto la sua sulla situazione Beatriz e Roger: “Sì sapevo che c’era questa persona, perché me ne parlava”. Insomma, pare che il modello brasiliano sia stato un po’ ambiguo con entrambe e Estefania lo ha incitato a parlare per un chiarimento nei prossimi giorni.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui