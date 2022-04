Archive 81, ci sarà una seconda stagione della serie Netflix?

Archive 81 è una delle serie Netflix che ha ottenuto riscontri positivi nell’ultimo periodo, tanto da riuscire ad entrare anche nella top ten della piattaforma di streaming per diverse settimane.

Nonostante ciò, gli incassi fatti registrare da Archive 81 non sono stati all’altezza delle aspettative ed è per questo che Netflix ha comunicato che non ci sarà una seconda stagione della serie. Pertanto, gli appassionati di Archive 81 dovranno abituarsi all’idea che le vicende paranormali raccontate in questa prima stagione saranno anche le ultime.

Come accennato, gli otto episodi di Archive 81 sono stati piuttosto seguiti, specialmente da coloro che amano tematiche come lo spiritismo, la stregoneria e più in generale l’horror. Con le sapienti regie di Rebecca Thomas, Haifaa Al-Mansour e la coppia composta da Justin Benson e Aaron Moorhead, che si sono alternati dietro la macchina da presa, Archive 81 ha visto la partecipazione nel cast di attori come Mamoudou Athie, Matt McGorry e Dina Shihabi.

La trama si sviluppa intorno alla figura del giovane restauratore di pellicole Dan Turner (interpretato da Mamoudou Athie), contattato da una misteriosa multinazionale che sembra avere tutto l’interesse a fargli un contratto di assunzione. Dan Turner non potrà divulgare i filmati e dovrà lavorare in una struttura isolata. Ben presto, il giovane restauratore di pellicole si rende conto che la vicenda ha dei contorni estremamente misteriosi e inquietanti, che si intrecciano con la tragica storia della sua famiglia.

