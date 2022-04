Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 17 aprile 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 17 aprile 2022.

Mara Venier, con la sua “Domenica In”, ci terrà compagnia anche oggi, domenica 17 aprile 2022, in occasione della Pasqua. Di seguito, tutti gli ospiti della puntata.

La puntata si aprirà all’insegna dell’allegria con l’ospitata di Leonardo Pieraccioni che promuoverà il suo nuovo film, di cui è regista e protagonista, “Il sesso degli angeli”, nelle sale cinematografiche dal prossimo 21 aprile. Il film vede anche la presenza di Sabrina Ferilli che presenzierà a “Domenica In” in collegamento. Si passerà, poi, al mondo della musica, con una vecchia conoscenza di Mara e del pubblico, ossia Al Bano che, dopo una lunga intervista, si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi e poi canterà il brano “Nessuno” con la figlia Jasmine.

Poi un momento di divertimento per tutti, ma soprattutto per i più piccoli con il mago Silvan. Ai bambini sarà dedicato anche il momento delle decorazioni delle uova di Pasqua con Ernst e Frau Knam. E poi, ancora musica con l’orchestra spettacolo Casadei guidata da Mirko, che si esibirà insieme a cinque coppie di ballerini di liscio e a Vito Coppola che terrà una lezione di ballo. Spazio, poi, a Gigi Marzullo che parlerà dl suo libro “La vita è un sogno” e formulerà cinque delle sue famose domande a Silvan. Tornano poi in televisione i mitici Oliver Onions, ossia Guido e Maurizio De Angelis, interpreti di alcune sigle di mitici telefilm degli anni settanta. I due si esibiranno insieme ad un coro di bambini in un medley dei loro successi, più il brano “We are believe in love“. La puntata si concluderà con un collegamento con Clementino e Lorella Boccia, conduttori della nuova edizione di “Made in Sud” che aprirà i battenti domani sera, in prima serata, su Raidue.

Maria Rita Gagliardi

