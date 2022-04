Coachella 2022, i fan di Harry Styles impazziscono e Harrychella vola in tendenza

Il Coachella 2022 è ufficialmente partito ieri, venerdì 15 aprile, e terminerà domenica 24. Il cantautore britannico Harry Styles è stato l’headliner della giornata di ieri: la sua performance è stata davvero eccezionale, tanto che i fan hanno già fatto diventare virale il soprannome ‘Harrychella’ sui social.

L’ex One Direction ha infiammato il pubblico interpretando anche il singolo appena uscito, As It Was: l’artista ha poi duettato con Shania Twain, stella del country pop statunitense, sulle note di Man! I Feel Like a Woman!, uno dei grandi successi della cantautrice.

“Sono estremamente entusiasta – ha detto Rory Nichols, uno dei fortunati che è riuscito a partecipare all’evento – Su una scala da 1 a 10, credo di essere a 20.000. Sono estasiato”.

Dopo che il festival è stato posticipato negli ultimi due anni a causa del COVID-19, il grande fan di Styles ha acquistato i biglietti prima ancora che l’artista venisse annunciato come headliner del 2022. Si può facilmente immaginare la gioia che ha travolto Rory alla notizia che il suo cantante preferito avrebbe aperto l’edizione di quest’anno del Coachella.

Un’altra partecipante al Coachella, Catalina Herrera, ha deciso di prendere i biglietti del Festival all’ultimo momento, proprio dopo aver scoperto che ci sarebbe stato anche Harry Styles. “E’ stata la mia spinta a venire”, ha detto Catalina.

Nella line-up del Coachella 2022 ci sono anche The Weeknd e Swedish House Mafia, che prendono il posto di Ye, alias Kanye West: l’artista è stato infatti costretto ad annullare la sua esibizione per motivi non ancora del tutto chiari.

“Ero qui principalmente per Harry, ma il mio ragazzo è un grande fan di The Weeknd – ha aggiunto Catalina Herrera – Pertanto questa line-up è diventata perfetta”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui