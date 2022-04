Vespri siciliani, di Giuseppe Verdi, in onda su RAI 5

Rai 5 propone un classico del teatro italiano, ovvero i Vespri siciliani di Giuseppe Verdi. Nel sabato mattina del canale rai vedremo la versione dell’opera verdiana andata in scena presso il Teatro Comunale di Bologna. Si tratta di un dramma in cinque atti di Giuseppe Verdi dove a dare maggiore eloquenza al tutto c’è Leo Nucci nei panni del personaggio di Guido di Monforte, considerato uno dei maggiori ruoli baritonali verdiani.

L’allestimento proposto è quello che è andato in scena nell’ormai lontano 1986. A curare la regia sia teatrale che televisiva ci sta Luca Ronconi.

Trama

La trama si ispira appunto a quei giorni di ribellione e moti rivoluzionari che i palermitani ebbero all’ora dei vespri di Lunedì dell’Angelo nel 1282. La loro ira era rivolta ai dominatori Francesi, gli Angioini, che venivano considerati oppressori forestieri. Non ci mise tanto a spargere la voce in tutta la Sicilia così da far insorgere altre città.

Cast

Rai 5 propone la versione andata in scena presso il Teatro d Bologna quasi 40 anni fa. Ricordiamo che completato il cast a fianco di Nucci, Veriano Luchetti nel ruolo di Arrigo mentre Susan Dunn veste i panni di Elena. A dirigere l’rchestra del Comunale di Bologna, la il maestro Riccardo Chailly.

