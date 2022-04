“Alex è il più bravo”: a cosa si riferisce Montano? Immediata la dura replica di Belli

Se nell’avventura al Grande Fratello Vip 6, Alex Belli ed Aldo Montano avevano un buon rapporto all’inizio, non sono mancati i dissidi, successivamente e, i due, si sono scontrati più volte, ritrovandosi uno contro uno. Nella casa più spiata d’Italia è stata, addirittura, sfiorata anche la rissa fra i due. L’attore emiliano e lo schermidore sono stati protagonisti di vari confronti.

A ‘L’Isola Party’, il format che segue la diretta dell’Isola dei Famosi 2022, è stato ospite Aldo Montano. L’ex gieffino ha immediatamente punzecchiato l’attore non appena si è collegato con Ignazio Moser e Valentina Barbieri: “Stavo guardando Alex un po’ come quando lo guardavo mentre cantava Esmeralda. Non sto capendo, ma entra a L’Isola dei Famosi? Sta davvero entrando?”. Lo schermidore ha continuato a lanciare frecciatine al suo ex compagno d’avventure nel GF Vip 6: “Non si fa una settimana in più pure lì? A lui piace fare i giri un po’ da tutte le parti. Ah, era su un’isola diversa in vacanza. Attenzione che quello prende un aereo e va davvero a L’Isola. A pagamento ci va, pure a nuoto”. Finita qui? Assolutamente no. Aldo Montano ha rincarato la dose dopo un’affermazione di Moser: “Lui un mezzo sportivo e io uno sportivo vero? Così mi offendi e offendi tutta la mia generazione Ignazio. Fai anche meno di uno sportivo mezzo e mezzo nel suo caso”. Secondo Montano, Alex Belli non ha avuto fair play nel reality show condotto da Alfonso Signorini, non essendo stato sportivo nei suoi riguardi: “Parlo sia di quello che è successo nella casa, che in studio. La sua era una recita, io l’ho presa da persona leale e non da recitante”. Al termine alla domanda su chi abbia recitato di più nel programma targato Mediaset, lo schermidore ha risposto così: “Recitazione artistica, chi è il più bravo tra Alex, Delia e Soleil? Io credo che dopo 6 mesi di supercazzola al primo posto ci metto Alex Belli”. Proseguendo ha detto: “Al secondo credo Delia e poi ultima Soleil”,