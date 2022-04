Chi è Niccolò Presta, il marito di Lorella Boccia? Curiosità e biografia

Ecco chi è Niccolò Presta, marito di Lorella Boccia: età, carriera e vita privata

Niccolò Presta è il marito di Lorella Boccia, nuova conduttrice dello show di Rai 2 Made in Sud assieme a Clementino.

Nato a Roma il 19 luglio 1992, Niccolò Presta è il figlio del manager e produttore tv Lucio Presta nonché marito di Paola Perego. Ha studiato psicologia presso l’European University della Capitale e ha iniziato a lavorare assieme alla sorella come manager di personaggi famosi appartenenti al mondo dello spettacolo. Suo padre gli ha donato l’agenzia Arcobaleno Tre ed ora risulta tra i giovani più influenti della sua generazione nella rivista Forbes.

Per quanto riguarda la vita privata, non ha rapporti con la Perego, moglie di suo padre Lucio. Ha conosciuto Lorella Boccia dietro le quinte di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis, dove lui lavorava come producer e amministratore dell’Arcobaleno Tre e lei come ballerina. Dopo tre anni di fidenzamento, i due si sono sposati nel 12 ottobre 2019 con una cerimonia piuttosto privata con pochi invitati, tra cui alcuni personaggi del mondo del showbiz. E’ diventato papà di Luce Althea, nata nell’ottobre 2021.

