Ladies in Black è una storia vera? Trama e curiosità sul film

Questa sera, alle ore 21:20, su Rai 3, andrà in onda in prima visione il film Ladies in Black, diretto dal regista Bruce Beresford. La pellicola, girata in Australia e distribuita nei cinema nel 2018, è tratta dall’omonimo romanzo di Madeleine St. John e vede nel cast Julia Ormond, Angourie Rice, Rachael Taylor, Alison McGirr e Ryan Corr.

Il film è ambientato a Sydney, nel Natale del 1959. La protagonista Lisa, interpretata da Angourie Rice, trova lavoro come nuova assistente nel grande magazzino Goode’s. Nel giro di poco, Lisa stringe amicizia con Fay (Rachael Taylor), che inizialmente non guarda di buon occhio gli immigrati, ma anche con Patty (Alison McGirr) e Magda (Julia Ormond), quest’ultima immigrata dalla Slovenia. Proprio queste nuove relazioni aiuteranno Lisa ad aprire gli occhi su alcuni aspetti della vita.

Il regista Bruce Beresford era molto amico della scrittrice Madeleine St. John e fin dal momento della pubblicazione del romanzo ha promesso all’artista che un giorno avrebbe realizzato un adattamento cinematografico. Tuttavia, sono serviti 20 anni per portare Ladies in Black al cinema.

Il film è stato accolto molto positivamente dalla critica e ha ottenuto diversi premi. Non ci sono riferimenti al fatto che si tratti di una storia vera, pertanto si presuppone che la vicenda sia frutto della fantasia di Madeleine St. John. Tuttavia, la scrittrice potrebbe aver tratto ispirazione da qualche fatto dell’epoca.

