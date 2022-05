Chi è Francesca Lacorte, la Tecnologica di Avanti un altro: curiosità, biografa e social

Viviamo sempre di più in un’era dove la tecnologia gioca un ruolo preminente e fondamentale nella società e compie, ogni giorno grandi passi evolutivi. Nel programma ‘Avanti un altro’ condotto da Paolo Bonolis non poteva mancare, nel salottino, una persona che interpretasse un ruolo riferito alla tecnologia. La Tecnologica della trasmissione targata Mediaset risponde al nome di Francesca Lacorte. Andiamo a scoprire meglio chi è.

Francesca Lacorte, chi è

Lunghi capelli castani così come i suoi occhi, fisico da pin up e un sorriso solare: ecco chi è Francesca Lacorte, la Tecnologica di ‘Avanti un altro’. Nata ad Ostuni il 6 luglio, di segno Cancro, ora risiede a Milano. Della sua vita privata di non si hanno molte notizie. Quando era piccola il suo sogno era di divenire un avvocato. Una volta terminati gli studi presso il liceo scientifico in Puglia, precisamente a Francavilla Fontana, la Tecnologia di ‘Avanti un altro’ ha scelto di continuare a studiare iscrivendosi all’Università del Salento, preferendo la possibilità di studiare nella sua città e di non andare fuori. Per un periodo Francesca Lacorte ha anche lavorato come praticante avvocato in uno studio legale, come si può desumere dalle informazioni scritte da lei sulla sua pagina Facebook, anche se oggi si sta dedicando completamente alla sua passione per la tecnologia e al suo lavoro presso Hdblog.it.

La passione per la tecnologia

Si può descrivere come una ragazza cresciuta a pane e tecnologia. Non bisogna lasciarsi ingannare perché non è una che utilizza la tecnologia solo per i social. Anzi, al contrario, è una vera e propria appassionata di hi tech tanto che le sue videorecensioni sono state notate dal sito Hdblog.it, considerata una vera e propria bibbia dagli esperti del settore, con cui ha avviato una collaborazione e dove ha assunto il ruolo di tech blogger.

La ragazza è inoltre molto attiva sui social, seguita da oltre 30 mila followers, dove pubblica spesso foto della sua vita privata.

