Cotto e Mangiato ricetta del 6 maggio 2022: cuore di sfoglia

L’ultima ricetta della settimana si prepara in uno schiocco di dita. In occasione della festa della mamma viene infatti proposto un cuore di sfoglia. Con tanto di auguri da parte di Tessa a tutte le mamme, vediamo insieme quali sono gli ingredienti ed i vari passaggi per realizzare questo semplice ma gustoso rustico.

La ricetta

Partiamo dagli ingredienti, che sono semplici, facili da reperire e super gustosi. Per questo cuore avrai infatti bisogno di:

Sfoglia quadrata

100 grammi di crescenza

150 grammi di prosciutto crudo

1 uovo sbattuto

Procedimento

Prendi la prima Sfoglia. Stendila su una teglia foderata con carta forno (ricorda che la Sfoglia deve essere quadrata). Sulla superficie spalma della crescenza morbida, dunque adagia anche il prosciutto crudo. Copri il ripieno con la seconda Sfoglia, fai aderire bene e Copri con carta forno. Metti jn frigo a riposare almeno mezz’ora. Prendi poi il rustico, taglia tante strisce e arrotola su di esse fino ad ottenere la forma di un cuore. Spennellare la superficie con del tuorlo d’uovo sbattuto. Dunque sei pronto ad infornare (forno preriscaldato) a 200 gradi per circa un quarto d’ora. Quando sarà pronto, ricorda di non tagliare, bensì di rompere il rustico in pezzi per gustarlo. Et voilà, cotto e mangiato.

