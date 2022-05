“Vigliacchi voi…”: cos’è successo a Manuel Bortuzzo?

Da qualche settimana si parla tantissimo della storia fra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié terminata lontano dalle telecamere. La loro relazione era nata all’interno del Grande Fratello Vip 6 ma non ha resistito molto una volta finito il reality show condotto da Alfonso Signorini. Non sono mancate le polemiche, gli attacchi e le frecciatine. Lulù ha dato la responsabilità della fine della storia d’amore al padre di Manuel, Franco, giudicato come troppo invadente. Il triestino, invece, ha replicato affermando che è stato lui stesso a prendere la decisione.

Le parole di Franco Bortuzzo

Sulla vicenda ha detto la sua proprio Franco Bortuzzo: “Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio. Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo”.

Il film su Manuel

Ieri, domenica 8 maggio 2022, su Rai Uno, è andato in onda il film dal titolo ‘Rinascere’ che narra la storia di Manuel Bortuzzo con Alessio Boni fra i protagonisti. Proprio mentre andava in onda il film su Manuel Bortuzzo sono piovute critiche e attacchi. E Rita Dalla Chiesa è intervenuta duramente: “Sto guardando su Rai1 la storia di Manuel Bortuzzo. Lo conosco, ho lavorato con lui a ItaliaSì. Conosco suo padre Franco. Conosco la loro fatica, il loro coraggio, la loro forza, l’unione della loro famiglia, la voglia di farcela. Vigliacchi voi che lo aggredite”. Non sono mancate le repliche a queste parole. C’è, infatti, chi rivendica il diritto di criticare le sue scelte e il suo comportamento con Lulù. Ad esempio sul web un utente ha scritto: “Certamente gli insulti sulla sua disgrazia sono inammissibili, ma le critiche sulla sua persona è ben altro. Non doveva andare al gf se vuol continuare ad avere la compassione del pubblico e passare x l’angioletto. Al gf si è dimostrato esattamente il contrario della bella”.

Il recente rifiuto di Mara Venier di ospitarlo a ‘Domenica In’ dopo la partecipazione dell’ex nuotatore a ‘Verissimo’ non ha fatto altro che aggiungere benzina al fuoco delle polemiche.

