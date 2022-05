Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 9 al 13 maggio 2022: tra Rossella e Riccardo è finita

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 9 al 13 maggio 2022.

Nella puntata di lunedì 9 maggio 2022, dopo aver fatto l’amore con Virginia, Riccardo è in crisi. Rossella decide di fare il primo passo per riappacificarsi con lui ma si rende conto che qualcosa non va. Guido, messo alle strette da Mariella, dopo una lunga resistenza, è sul punto di confessarle che Sarti sta facendo il doppio gioco con Cerruti.

Nella puntata di martedì 10 maggio 2022, Riccardo, divorato dai sensi di colpa, prende una decisione drastica che avrà serie ripercussioni su Rossella. Silvia, dopo una accesa discussione con Michele, riceve un’inaspettata proposta da Giancarlo. Mariella decide di intervenire nel rapporto tra Cerruti e Sarti. Niko comincia ad avere qualche difficoltà ad arginare l’invadenza di Alberto sul lavoro.

Nella puntata di mercoledì 11 maggio 2022, Viola riceve un allarmante avvertimento proprio quando Eugenio porta a termine una delicata operazione anti-camorra. Mentre Rossella si trova costretta ad elaborare la dolorosa rottura con Riccardo, Silvia e Giancarlo riflettono sulle conseguenze che avrebbe sul futuro del loro rapporto il trasferimento a Bari per motivi di lavoro.

Nella puntata di giovedì 12 maggio 2022, mentre Marina prosegue nella sua guerra contro Lara, Roberto comincia ad essere insofferente alle continue discussioni tra le due rivali. Intanto, proprio Lara fa una scoperta sconvolgente. Mentre la cattura di un boss crea disagi nel quartiere dove lavorano Angela e Giulia, Bianca potrebbe finire nuovamente nei guai. Rossella vuole chiudere definitivamente con Riccardo. Mariella spinge Silvia a riflettere sul suo rapporto con Giancarlo.

Nella puntata di venerdì 13 maggio 2022, Roberto crede di avere trovato il modo per potersi liberare di Lara, ma la donna ha un nuovo asso nella manica. Dopo essersi confrontata con Bianca insieme ad Angela e Giulia, Viola si convince che la bambina non è la responsabile della scritta sulla lavagna della classe e decide di non raccontare l’accaduto ad Eugenio. Niko e Alberto si scontrano per la gestione dello studio. Jimmy si vede costretto ad accettare l’aiuto di Giuditta per i suoi compiti di scuola.

