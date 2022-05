L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 14: “Il sindaco e la First lady”

Ammetto che fino ad ora ci avevano abituati davvero bene e probabilmente per questo la puntata di venerdì mi è parsa sottotono e noiosetta. C’erano molte dinamiche da sviscerare, dai cucaracha contro Nicolas ai coniugi Russo contro Nicolas, a Nick per la prima volta arrabbiato per la nomination al tutti contro Lory, eppure si è preferito virare su Cuore, le tre nuove concorrenti arrivate con lo scopo di accoppiarsi e sul triangolo più fake della storia dei reality. Ora a me i Tavassi piacciono l’ho detto un sacco di volte, ma mezz’ora di taglio di extension con annessa finta crisi isterica, anche no. Guendalina praticamente ha visto chiunque, ogni settimana parla o vede qualcuno della famiglia, le manca solo la sorpresa del portiere del palazzo e ha visto tutti. Se questo trattamento lo ricevesse un concorrente che non ci piace tipo Laura o Blind, bisogna essere obbiettivi, grideremmo tutti allo scandalo anche perché c’è gente come Nick, che non ha ancora visto né sentito nessuno. Le tre nuove concorrenti, come ho detto, hanno una missione: l’accoppiamento. Ma si può partecipare all’isola con il solo scopo di concupire qualcuno? Ma non è svilente? Ma poi scusate, ma se dovesse davvero nascere qualcosa tra una di loro e Edoardo o Alessandro, quanto potrà mai essere vero?

Ma la cosa meno interessante venerdì sera è stato il confronto tra Estefania, Roger e Beatriz, il triangolo fake, così noioso che gli autori hanno deciso che venerdì era già il momento della conclusione. Estefania ha sentito una clip in cui si sentiva Roger indeciso tra lei e Beatriz e non si è scomposta. Roger che ha rivisto Estefania dopo quattro giorni e non si è manco alzato per abbracciarla perché era stanco e Beatriz che è arrivata come una furia e sembrava dovesse creare scompiglio e invece se n’è andata tra l’indifferenza generale… Bene dai,forse l’amore artistico si è concluso.

Clemente è stato eliminato ma ovviamente non è andato a casa ,ma di nuovo su playa sgamada, ma cosa dobbiamo fare per mandarlo a casa??? Ha fatto così tante volte avanti e indietro tra le isole che mi gira la testa..

Nominata del gruppo Laura e ho amato la motivazione di Edoardo “il sindaco (Clemente) è tornato sulla sgamada, ora je mannamo la First lady”. Io morta dal ridere.

Roger che era il leader a sorpresa non ha nominato Nicolas come si aspettavano tutti, ma ha fatto il nome di Lory. Lui ha detto di averlo fatto perché per lui non esistono più i gruppi divisi ma per me che sono la Velenosa lo ha fatto perché pensa che Laura possa battere la Del Santo mentre Vaporidis sa che è troppo forte al televoto. Ovviamente salvo Lory perché anch’io voglio che il sindaco e la First lady si ricongiungano.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della quattordicesima puntata

Non ci sono più i triangoli di una volta. pic.twitter.com/BY7gLLqXtX — trashtvstellare (@tvstellare) May 6, 2022

Barbie e Ken Honduras Beach by Mattel™ #isola pic.twitter.com/K0py5ArHcL — Viperissima Trash (@Viperissima_) May 6, 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui