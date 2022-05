Quelle Brave Ragazze, cosa sappiamo del nuovo format di Sky?

Sono Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti le protagoniste di Quelle Brave Ragazze, il nuovo reality che dal 19 maggio prenderà il posto di Pechino Express su Sky Uno.

Il nuovo show, che durerà tre settimane, vede le tre impegnate in un’avventura on the road in Spagna, anche se con meno stress rispetto a Pechino Express (ma con missioni non sempre agevoli). Le località scelte sono Madrid, ma anche Siviglia, Granada e Valencia. Mara, Sandra e Orietta non nascondono il loro entusiasmo per quello che definiscono il loro primo viaggio da sole senza gli affari di mezzo.

Pare che l’idea sia venuta in mente proprio a Mara Maionchi, stanca di vedere in televisione solo giovani e belle. Per questo ha lanciato la proposta anche alle altre due, che hanno accettato di buon grado. “Insieme facciamo 248 anni”, ha detto Mara Maionchi.

E’ stata la produzione di Blu Yazmine – vale a dire la CEO Ilaria dalla Tana e Antonella D’Errico, executive vice president programming Sky Italia – ad organizzare l’intero programma, senza far sapere nulla alle dirette interessate.

Le tre protagoniste sembrano completarsi. Mara Maionchi è quella di sempre, caratterizzata dall’impareggiabile ironia e anche dalle consuete battutacce; Sandra Milo è la classica sognatrice, mentre Orietta Berti è la saggia del gruppo. Emozioni e risate, ma anche insegnamenti: il nuovo format di Sky sembra davvero imperdibile.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui