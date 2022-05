Noi siamo tutto, qual è la storia vera dietro la storia d’amore?

Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 1, andrà in onda in prima visione il film drammatico Noi siamo tutto, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Nicola Yoon.

La pellicola, uscita nel 2017 e diretta dalla regista Stella Meghie, vede come protagonista Madeline ‘Maddy’ Whittier, interpretata da Amandla Stenberg. La 18enne Maddy è affetta da una grave immunodeficienza combinata (SCID) che le impedisce di esporsi al mondo esterno: passa il suo tempo in una stanza completamente finestrata, sognando che i vetri cadano e che possa anche lei vivere al di fuori.

Maddy si accorge dell’arrivo dei nuovi vicini e si innamora perdutamente di Oliver ‘Olly’ Bright (Nick Robinson). Grazie a lui intravede la possibilità di una svolta nella sua vita: all’inizio le cose non saranno semplici, ma con il tempo Maddy scoprirà la verità sulla sua condizione.

Il film, come accennato, si ispira all’opera letteraria di Nicola Yoon, apprezzata scrittrice statunitense (ma originaria di Rio de Janeiro). Il romanzo non è basato su una storia vera, come ha spiegato la stessa artista, ma nasce dalle sue paure di mamma, principalmente di quelle che emergevano in forma di nevrosi quando guardava la figlia di soli 4 mesi nella culletta.

“Chi vuol bene in una maniera così totalizzante e coinvolgente deve esporsi, rendersi vulnerabile, aprirsi totalmente. E per quanto questo sentimento sia incredibile, la sua perdita può avere effetti devastanti sulla nostra anima”, ha detto la scrittrice in un’intervista a Vanity Fair.

Il film di Stella Meghie ha ricevuto recensioni contrastanti, ma ha comunque ottenuto il Teen Choice Award come miglior film drammatico.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui