Cotto e Mangiato ricetta dell’11 maggio 2022: pizza impasto napoletano omaggio alla Sicilia

In compagnia dello chef Paolo Saggese, oggi Tessa depone le armi culinarie per lasciare la palla al grande cuoco. Combo di due terre italiane, Saggese ha deciso di preparare una pizza impasto napoletano omaggio alla Sicilia. Vediamo insieme la ricetta.

La ricetta

Per preparare questa innovativa e gourmet pizza d sapori siciliani e campani, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

Gamberi

Pomodorini rossi

Arancia

Limone

Farina di tipo 1

Lievito

Acqua

Melanzane

Procedimento

Per prima cosa Pulisci i Gamberi e metti da parte che saranno gustati crudi. In una teglia adagia i Pomodorini tagliati a spicchi, spolverata di zucchero e buccia d’arancia e caramella in forno a 150 gradi. Intanto metti in forno anche la Melanzana, ricava la sua polpa e mixa per ottenere una crema.

Dunque prepara l’impasto, mescolando farina lievito ed acqua. Quando avrai ottenuto un panetto morbido, olea e metti a riposare in frigo 12 ore. Una volta pronto, adagia nella teglia oleata, stendi e crea la forma tonda, poi versa sopra la crema di Melanzane e metti jn forno a 200 gradi per 10 minuti. Quando sarà cotta, fai un giro di crema di formaggio, adagia i Pomodorini, e i Gamberi, e dunque servi. La pizza gourmet di Saggese è Cotta e Mangiata.

