L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 18: “Please don’t go!”

Io non so perché voi guardiate i reality, io lo faccio per divertirmi, non pensare per qualche ora e se è possibile ridere di gusto. Ebbene quest’edizione dell’isola dei famosi mi sta dando proprio questo. Se ripenso all’edizione scorsa ho ancora gli incubi: un’edizione pesante e noiosa, e sono partita molto scettica anche su questa, in più è partita dopo 6 mesi di pipponi e moralismi di GF Vip. Insomma la davo per perdente sin dall’inizio e invece… Il trio in studio è la carta vincente. Sì il cast è forte e le dinamiche non mancano, ma Nicola, Ilary e Vladimir sono favolosi! Venerdì quando Pamela Petrarolo ha vinto la prova e hanno fatto partire please don’t go ballando in studio, io sono morta dal ridere. Nicola che imita a le ragazze di Non è la rai, top. E quando hanno fatto entrare lo sgabello per Ilary con la cintura di sicurezza, vista la caduta della puntata scorsa. Questo trio dovrebbe presentare qualsiasi cosa! Venendo al gioco, nei reality chi crea dinamiche anche se in maniera scorretta è da salvare il più possibile, perché è prezioso per il gioco e quindi Guendalina deve arrivare in finale! Venerdì hanno fatto schierare i naufraghi pro o contro di lei e ‘sti falsoni, dopo che ha s***dato tutti in settimana, si sono schierati tutti con lei. Tutti tranne Lory, il fido Marco, Gennaro ed Estefania.

Ma vogliamo parlare di Estefania e Roger e delle loro bugie? A parte che li abbiamo sgamati tutti subito ma il loro continuare arrampicarsi sugli specchi non vi fa pena? A me sì. Poi ora è arrivato Gennaro a mettersi in mezzo: mancava un altro convintone, che venerdì quando ha vinto la prova sembrava avesse vinto le Olimpiadi… Anche lui arrivato con il solo scopo dell’accoppiamento.

Io di solito durante le sorprese faccio la pausa sigaretta e anche venerdì per quella a Blind ho fatto lo stesso, però ammetto che Greta la fidanzata è davvero tenera e che il fatto che questi ragazzi si conoscano dalla prima elementare ha fatto per un attimo, ma giusto un attimo, sobbalzare il mio cuore di pietra.

Com’era scontato al televoto ha perso Mercedesz ed è finita su Playa sgamatissima, purtroppo la sua strategia è stata quella sbagliata e il pubblico non “perdona” chi cerca di prenderlo in giro. Io amo già Marco Maccarini che dopo due giorni sull’isola ha dato della rompi c****oni a Estefania. Lory del Santo si sta scavando la fossa da sola, forse non ricorda che ci sono le telecamere a riprenderla e che quindi vediamo che ha passato due giorni a dire la qualunque su Nicolas. Inutile che dica che non è vero, a volte penso che quando entrano in un reality si disconnettono completamente dalla realtà…

Al televoto sono andati il trio scoppiettante Roger, Estefania e Gennaro e Luca Daffrè, ora a me se tornano tutti e quattro in Italia non dispiace ma siccome bisogna scegliere, io darei i miei voti ai tre uomini perché voglio tanto far ricongiungere Estefania alla sua amica Laura Maddaloni. Si è capito che chiunque esca comunque non mi toccherebbe? Bene.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti.

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della diciottesima puntata

Ma sa che ha vinto una cassa di carote e non lo scudetto? #isola pic.twitter.com/63HgmE1z5a — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 20, 2022

