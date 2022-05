L’Eredità 22 maggio 2022, Alessandro non indovina la parola alla ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 22 maggio 2022 – è giunto per al gioco finale de L’Eredità l’elegantissimo Alessandro.

Il campione s’è ritrovato a concorrere per un bottino di 62.500 euro dopo i dimezzamenti del caso (partiva da 250.000 euro) e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Tempo

Tecnica

Imperiale

Fiume

Code

Il campione s’è così espresso in merito alla parola scelta e scritta quasi sul gong: “C’ho provato” – mostrandosi in realtà non troppo convinto.

La parola scelta dal neo-campione quest’oggi è stata Soglia ma la parola scelta dagli autori era un’altra: Gambero

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono del padrone di casa Flavio Insinna):

Se il tempo fosse un gambero è una commedia musicale andata in scena tra il 1986 e il 1988.

Tecnica del Gambero: “in caso di mala parata, arretra”.

Gambero Imperiale è un tipo pregiato di gambero (di mare).

Gambero di Fiume è viceversa un altro tipo di gambero (d’acqua dolce, chiaramente).

Code di Gambero “seguiteci per altre ricette” – ha scherzato Insinna poco prima di congedarsi dall’affezionato pubblico.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui