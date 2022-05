Chi è Giulia, la presunta nuova fidanzata di Manuel? Indiscrezioni sul gossip bomba

Sta facendo molto discutere la separazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, che avevano dato vita ad un appassionante love story all’interno della Casa del Grande Fratello VIP.

Come ormai noto, il nuotatore ha deciso di lasciare la principessa, affermando di avere incompatibilità caratteriali con la sorella di Clarissa e Jessica. Una versione che contrasta con quanto affermato da Lulù, che anche nello studio di Verissimo ha voluto puntare il dito contro la famiglia del suo (ormai) ex, che non l’avrebbe mai davvero accettata e si sarebbe mossa per farli lasciare (ricostruzione che Manuel smentisce categoricamente, ndr).

Mentre Lulù si è sciolta in lacrime davanti a Silvia Toffanin, confermando di pensare di tutto il giorno a Manuel Bortuzzo, l’atleta – costretto sulla sedia a rotelle dopo essere rimasto vittima di una sparatoria – sembra aver già dimenticato la principessa.

In una Storia pubblicata su Instagram, infatti, compare all’interno di una vettura dove si trova anche Manuel Bortuzzo. La giovane, come rivelato da Amedeo Venza, si chiama Giulia Ramatelli e si sospetta possa essere la nuova fiamma di Bortuzzo. Un’indiscrezione ripresa anche da Novella 2000, anche se per ora si tratterebbe solo di rumors.

Lei, dal canto suo, ha deciso di pubblicare un post sui social per confermare di essere solo un’amica dell’ex gieffino: “Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io e Manuel siamo amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua. Niente di più, vivete sereni”. Sarà davvero così?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui