Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 23 al 27 maggio 2022: Rossella rischia di uccidere un paziente

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 23 al 27 maggio 2022.

Nella puntata di lunedì 23 maggio 2022, Silvia decide di rimandare la partenza per Bari con Giancarlo per stare accanto a Rossella. Angela e Franco chiedono aiuto a Bianca per individuare il misterioso autore delle challenge online. Guido e Mariella, dopo un buffo confronto con Cerruti, decidono di partire per Siena.

Nella puntata di martedì 24 maggio 2022, Rossella dopo il duro confronto con Virginia, subisce una ramanzina da parte di Ornella e mentre Riccardo tenta di avere un confronto con lei, la ragazza si trova in una condizione psicologica che potrebbe pericolosamente compromettere la sua concentrazione sul lavoro, mettendo a rischio la vita di un paziente. Micaela e Manuela chiedono a Niko di poter passare le vacanze estive con Jimmy, ma il giovane avvocato mostra qualche perplessità circa la loro proposta. Arrivati a Siena con l’obiettivo di smascherare il Dottor Sarti, Guido e Mariella si godono intanto la città.

Nella puntata di mercoledì 25 maggio 2022, Lara, determinata a portare avanti la gravidanza, continua ad opporsi a Roberto, cercando la solidarietà di un alleato inaspettato, ma il destino sembra avere altri progetti per lei. Rossella, consapevole di aver messo a rischio la vita di un paziente, è sempre più in crisi sia sul piano lavorativo che quello personale.

Nella puntata di giovedì 26 maggio 2022, mentre Rossella è sempre più in crisi per quanto successo in ospedale, Virginia cerca di far ragionare Riccardo. Roberto continua a rifiutare la gravidanza di Lara, spingendo con le sue azioni Filippo a riflettere sul comportamento del padre.

Nella puntata di venerdì 27 maggio 2022, dopo la maxi operazione anti-camorra portata avanti con successo da Nicotera, il quartiere va nel caos, in seguito ai numerosi arresti. Il clan Argento è costretto a riorganizzarsi. Rossella osserva confusa l’apparente riavvicinamento tra Silvia e Michele. Intanto, a Siena avviene l’atteso confronto tra Cerruti e Sarti, le cui voci sullo scontro arrivano sino a Palazzo Palladini.

Maria Rita Gagliardi

