Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 5 giugno 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 5 giugno 2022.

Ultimo appuntamento della stagione 2021/22 con “Domenica In”. L’ultimo appuntamento con il salotto domenicale condotto da Mara Venier andrà in onda in forma ridotta, fino alle 15:50, per dare spazio ad uno speciale del TG1 che racconterà la Parata per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Gli ospiti di “Domenica In” del 5 giugno 2022

Quella che andrà in onda, sarà un’ultima puntata di “Domenica In” all’insegna della musica e l’intrattenimento. Avremo, infatti, Bobby Solo che sarà protagonista della rubrica “Canzoni a richiesta”, durante la quale proporrà alcuni suoi brani ed alcune storiche canzoni del suo mito Elvis Presley. Ancora musica con Fabrizio Moro che presenterà il suo nuovo singolo “Oggi” e proporrà, insieme ad Ermal Meta, “Non mi avete fatto niente”, canzone con la quale hanno vinto il “Festival di Sanremo”. Ermal presenterà anche il suo libro “Domani e per sempre”, un romanzo che racconta la storia di un ragazzo alle prese con i conflitti del Novecento.

E ancora Cesare Cremonini, in collegamento, presenterà il suo nuovo tour, mentre Francesco Gabbani canterà i suoi brani “Volevamo essere felici” e “Spazio tempo”. La puntata si concluderà con la presenza di Andrea Sannino con Franco Ricciardi per presentare il suo nuovo brano “Te voglio troppo bene” ed il grande Bruno Venturini con “Reginella”, classico della canzone napoletana.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui