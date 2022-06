L’Eredità 4 giugno 2022, Colomba alla prima ghigliottina non indovina la parola odierna

Nella puntata di quest’oggi – 4 giugno 2022 – è giunta al gioco finale de L’Eredità per la prima volta Colomba.

La neo-campionessa s’è ritrovata quest’oggi a concorrere per un bottino di 22.500 euro e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Viso

Cucina

Naturale

Barba

Calzare.

Nella penultima puntata della stagione, la neo-campionessa – che ha scritto la propria parola dopo pochi secondi – ha spiegato di aver dapprima pensato a Lacrima (perfetta assieme a Viso, data la nota canzone) ma aver poi optato per Schiuma.

IMa la parola scelta dagli autori era un’altra (ed anche abbastanza semplice): Pennello.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono del padrone di casa Flavio Insinna):

Il Pennello per Viso, è quello che si usa per fare la barba.

Il Pennello per Cucina, è quello che si usa per spennellare ad esempio l’olio su alcune pietanze.

Il Pennello Naturale è quello che è fatto con setole non sintetiche.

Pennello da Barba “e lì ci starebbe bene la schiuma” – ha scherzato Insinna, giocando sulla parola scelta dalla campionessa.

Calzare a Pennello “il ruolo di campionessa ti calza a pennello” – ha dichiarato quindi Insinna, sebbene non abbia

