Radio Zeta Future Hits Live 2022: qual è la scaletta? Come ottenere i biglietti? Dove verrà trasmesso?

Prima edizione per il concerto del Radio Zeta Future Hits. Da oggi, giovedì 9 giugno , a partire dalle 21.00 presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ed in onda su Tv8 verrà trasmesso il primo festival dedicato interamente alla generazione Z. Oltre che sul canale, il concerto è anche in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale), RTL 102.5 (canale 36 del digitale) e in streaming su RTL 102.5.

Conduttori ed ospiti

Il concerto inizierà alle 21 e andrà avanti fino alla mezzanotte. A condurre sul palco dell’Auditorium, vi saranno Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini.

Invece, per quanto riguarda la scaletta, gli ospiti saranno, in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, il fresco vincitore di Amici 21 Luigi Strangis, Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke Tananai e Tommaso Paradiso. Ultimo in ordine di tempo, è stato confermato anche il rapper Fedez, che si esibirà con il nuovo singolo, ‘La dolce vita’, feat. Tananai e Mara Satteiche erano già tra i confermati.

Le info sul Radio Zeta Future Hits

Per quanto concerne, invece, il discorso sui biglietti, non sono più disponibili; l’evento è sold out.

I prezzi si aggiravano dai 35 euro per la tribuna e tribunetta laterale, 45 euro per la tribuna centrale numerata e, infine, 35 euro per il Parterre in piedi.

I minori fino ai 15 anni compiuti possono assistere all’evento solo se accompagnati in sala da un maggiorenne possessore di un regolare Titolo d’ingresso, in rapporto di un adulto ogni due minori. L’accesso all’Evento di un minore non accompagnato da una persona maggiorenne si considera ad esclusiva responsabilità e rischio dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà sul minore stesso; Fondazione Musica per Roma declina quindi ogni responsabilità rispetto ai minori che abbiano accesso all’Evento senza un accompagnatore maggiorenne.

L’evento potrà svolgersi sotto la pioggia. In tal caso nessun rimborso sarà dovuto. Sono previsti controlli all’ingresso con metal detector.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui