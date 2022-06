Polka di Rosa Chemical al terzo capitolo (il primo in solitaria): i precedenti della saga

Polka è una saga rap iniziata poco più di due anni or sono.

Era infatti il 6 marzo quando usciva la traccia scritta da Rosa Chemical, in quell’occasione in collaborazione con Thelonious B.

La traccia ha ottenuto il disco d’oro e il video – a cavallo tra il gangsta e l’ironico – ha ottenuto (ad oggi, 9 giugno 2022) 8 milioni di view.

Ma cos’è la polka?

Rifacendoci a Wikipedia, e sintetizzando le parole dell’enciclopedia online per venire incontro alle capacità mentali odierne: “La polka è un ballo di origine boema (la Boemia è una parte della Repubblica Ceca, ndr) divenuto popolare soprattutto nei paesi dell’Europa Orientale”.

E proprio questi richiami all’Europa Orientale (e agli stereotipi gitani, tra roulotte e zoticoni di vario tipo) è evidente nei due video della saga pubblicati, in occasione del primo e del terzo capitolo (uscito qualche giorno or sono).

Non troppi gli elementi in comune, per il resto: la presenza di svariati elementi tatuati nel video; il beat in qualche forma simile, che riporta all’elemento polkeggiante; i richiami al sesso nel secondo e nel terzo capitolo.

Nel secondo capitolo, come nel primo, c’è la presenza di featuring: nel caso del secondo capitolo (uscito il 9 aprile del 2021) sono due rapper d’eccezione come Gue Pequeno ed Ernia (gli artisti ideali per la tipologia di traccia, con una delle entrate più epiche della storia da parte dell’ex Troupe d’Elite: “La sua figa sa del mio ca**o / Frate’, come il vino quando sa di tappo”).

E cosa dire di questo terzo capitolo (il cui video è uscito ieri)?

Innanzitutto che si tratta del primo Polka “solista” dell’artista piemontese classe ’98.

Quindi, nel video, Rosa Chemical appare totalmente rivoluzionato stilisticamente, con un capello lungo che lo rende irriconoscibile rispetto a due anni fa solamente.

Per il resto, tanti canonici riferimenti al sesso, alla cultura slava (si veda la citazione dello slav squat) e, musicalmente (a paree dello scrivente) qualcosa che ricorda lo stile del gruppo russo (ops!) Little Big, specialmente nel drop più volte ripetuto nel corso della traccia.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui