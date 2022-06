Chi è Giovanna Astolfi, moglie di Marco Liorni? I due hanno figli?

Sempre pacato e misurato, Marco Liorni è uno dei volti tv più amati in assoluto.

Dopo gli esordi in Mediaset (dapprima come inviato di ‘Verissimo’, quindi soprattutto come inviato del ‘Grande Fratello’ – per cui vincerà uno dei suoi tre telegatti) è diventato un volto Rai, con quattro anni di conduzione della fascia pomeridiana della prima rete della Tv di stato con ‘La vita in diretta’ tra il 2014 e il 2018, prima di prendere le redini del game show dell’estate Reazione a catena, a partire dal 2019.

Marco Liorni ha tantissime fan di tutte le età ed è qindi normale che si chiedano quale sia lo stato civile del conduttore.

Liorni è sposato, dal 2014, con una donna e per lui queste sono le seconde nozze.

Ma andiamo con ordine.

Chi è Giovanna Astolfi, moglie di Marco Liorni?

Giovanna Astolfi, moglie di Marco Liorni, è una giornalista specializzata nel settore della salute.

Moglie, dicevamo, di Liorni dal 2014 (quando si sposarono nel 2014) – di lei si sa ben poco, data la sua grande riservatezza.

Il poco che sappiamo è legato alle parole del conduttore capitolino classe ’65.

I due si sono conosciuti in modo rocambolesco all’inizio degli anni ’00 – come raccontato al settimanale ‘Nuovo’ – sotto gli uffici di una radio dove ha lavorato per un breve periodo: “Ho lavorato lì sono per un mese, ma poi un giorno, mentre passavo sotto gli uffici della, giuro che era un caso, è mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi, e poi ho scoperto il suo carattere, che è sempre positivo. Raramente l’ho vista arrabbiata. Certo, ho notato subito che era carina”.

In realtà, tra i due, non è stato un vero e proprio colpo di fulmine, come raccontato in un’altra intervista rilasciata alla rivista ‘Intimità’:

“Avevo notato i suoi occhi puri, il suo sorriso sincero, il suo carattere forte ma anche molto morbido e allegro. All’inizio pensavo a lei solo come un’ottima amica. Poi è arrivato l’amore”. Ed una lunga convivenza.

I due stanno assieme nonostante le liti, come raccontato a ‘Oggi è un altro giorno’, ospite dalla Bortone.

Una intervista in cui ha sottolineato un aspetto che può far mettere il cuore in pace alle proprie fan – nel cuore di Liorni c’è spazio per una sola donna:

“Io sono un monogamo dentro. Con Giovanna abbiamo crisi continue, in continuazione, ma se non ci sono non ci si evolve, quindi è giusto”.

E così, nella stessa intervista, ha ammesso di aver avuto solo due donne (oltre ad una prima – Daniela – con cui ha avuto il primo bacio) “dalle quali ho avuto tre figli”.

Il primo figlio, Niccolò, è giunto dall’amore con la prima moglie Cristina (di cui si sa ancor meno della seconda moglie); con Giovanna Astolfi sono giunte le altre due figlie, Emma e Viola.

