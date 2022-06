Chi è Loic Fleury, marito di Camila Raznovich? I due hanno figli?

Camila Raznovich è senza dubbio una delle conduttrici più note al grande pubblico. La 47enne è esplosa con MTV, in particolare con Loveline, per poi dirigere molti programmi sulla Rai e su La7. Negli ultimi anni l’abbiamo vista impegnata in trasmissioni come Il Borgo dei Borghi, Kilimangiaro Magazine e Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata, senza dimenticare le due conduzioni del 2015 e del 2017 al Concerto del Primo Maggio.

Della vita professionale di Camila Raznovich si conosce molto, ma cosa sappiamo della sua vita privata? La conduttrice milanese è legata sentimentalmente all’imprenditore francese Loic Fleury, con il quale si è sposata il 14 maggio 2021.

Camila vive insieme a Loic e alle sue due figlie, Viola e Sole, avute dalla precedente relazione con l’architetto Eugenio Campari: Viola è nata il 12 luglio 2009, mentre Sole è venuta alla luce il 16 aprile 2012. Assieme a loro c’è anche il figlio di Loic Fleury.

Non si conoscono molti dettagli della vita privata del marito di Camila Raznovich. Loic Fleury è nato a Versailles nel 1973 e e ha studiato all’ Ecole Supérieure de Commerce di Amiens, prendendo poi la specializzazione in digital advertising. Ha dapprima fondato la start-up Nextedia, poi nel 2011 ha realizzato Nauting, un’azienda impegnata nel settore dell’equipaggiamento nautico. Attualmente Loic Fleury è presidente e CEO di Nauting.

