Tim Summer Hits 2022: chi canta, quando e su che canali va in onda e in che piazze si terrà?

Non solo Battiti Live su Mediaset, la Rai risponde con la propria manifestazione musicale estiva.

Si chiamerà Tim Summer Hits e andrà in onda su Rai 2, in prima serata.

Manifestazione musicale itinerante, passerà attraverso tre prestigiose location italiane (a breve vedremo quali) e andrà in onda per sei settimane ogni giovedì sera a partire dal prossimo 30 giugno (fatta eccezione per giovedì 21 luglio).

Andrà in onda su Rai 2, dicevamo, ma anche su Radio Italia TV, in differita il venerdì sera a partire dalle 21 (e in replica il sabato mattina alle 9).

Dicevamo che la manifestazione sarà itinerante.

Si partirà da Roma, dalla centralissima Piazza del Popolo, dove le registrazioni si effettueranno il 23, il 24 e il 25 giugno.

Si proseguirà quindi a Trieste (nel quartiere esclusivo e suggestivo di Portopiccolo), dove le puntate verranno registrate il 28 e il 29 giugno.

E Tim Summer Hits vivrà la sua ultima tappa a Rimini, in Piazza Federico Fellini, dove le registrazioni sono previste per il 1° e il 2 luglio.

A condurre la manifestazione Andrea Delogu e Stefano De Martino.

Grande l’entusiasmo di entrambi i conduttori, nella conferenza stampa di presentazione.

La Delogu ha così detto: “Mi è stata proposta quest’idea, girare l’Italia e parlare di musica insieme ad una persona a cui sono molto legata e ho risposto ‘Ma devo pagare io o mi pagate voi!?”. Con Stefano, è un percorso nato 4-5 anni fa, ai microfoni di Rai Radio 2, dove commentammo insieme The Voice. Sono contenta perché questo evento ricorda il Festivalbar, con cui sono cresciuta. Ai tempi, compravo le cassette illegalmente! Quest’anno sono sul palco e il cerchio è ben infiocchettato!”.

E, dal canto suo, gli ha fatto eco uno scherzosissimo De Martino: “Mi sento ancora un debuttante. La carriera di conduttore si costruisce in decenni. Io sarò un giovane conduttore fino a 55 anni almeno. A differenza di Andrea Delogu, io ho pagato per essere qua! Investo tutto per quest’evento! Ringrazio il direttore per aver scelto noi, tutti i conduttori bravi, purtroppo, erano in vacanza! Noi ci limiteremo a non rovinare tutto!”.

Ma chi canterà durante questo Tim Summer Hits?

Questi alcuni dei nomi confermati che saliranno sui palchi di Roma, Trieste e Rimini:

Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Boomdabash, Elisa, Ghali, Achille Lauro, Mahmood e Blanco, Marracash, Marco Mengoni, Mika, Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso, Sangiovanni, Takagi e Ketra.

