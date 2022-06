Chi è Patrizia Vacondio, moglie di Nek? I due hanno figli?

Uno dei cantanti italiani più famosi è senz’altro Nek, il cui vero nome è Filippo Neviani. Dagli esordi con Laura non c’è fino agli ultimi successi tratti dagli album Il mio gioco preferito – Parte prima e Parte seconda, di Nek si conosce praticamente tutto dal punto di vista professionale. Ma per quanto riguarda la vita privata?

Non tutti sanno che il cantautore di Sassuolo è sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, che ha 49 anni (un anno in meno di lui). Anche lei è di Sassuolo e tra di loro c’è stato quello che viene notoriamente definito come ‘colpo di fulmine’. Quando si sono conosciuti, nel 1995, Patrizia era già mamma di Martina, nata da una sua precedente relazione: all’epoca la piccola aveva circa un anno.

Nel 2010, quattro anni dopo essersi scambiati il fatidico sì, Patrizia e Nek hanno festeggiato la nascita di Beatrice. Oggi la relazione tra i due procede a gonfie vele, ma le cose non sono state sempre così semplici. Proprio il cantante di Sassuolo ha confessato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair di aver tradito sua moglie, chiedendo scusa per il grosso sbaglio commesso.

La moglie di Nek ha perdonato il tradimento e oggi la coppia vive felicemente. Patrizia Vacondio non fa parte del mondo dello spettacolo ma è presente su Instagram, dove è seguita da oltre 36.000 follower e dove pubblica spesso foto con suo marito e le figlie. Sulla sua professione non si hanno notizie, anche se è appassionata di viaggi e pilates.

