GF Vip, tra Soleil e Alex Belli è definitivamente finita: il dettaglio non sfugge ai fan

Alex Belli e Soleil Sorge: due dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6. Il loro rapporto speciale ha tenuto banco per quasi tutto il reality show condotto da Alfonso Signorini ed è stato uno degli argomenti principali, se non il principale dell’edizione del programma targato Mediaset. Baci, affinità, chimica artistica, litigi, distanze, riavvicinamenti, amore libero: questi sono stati Soleil ed Alex, senza dimenticare Delia Duran, ragazza dell’attore parmense. Già, al passato, perché fra l’emiliano e l’italo-americana è tutto terminato. Ad oggi vi è un grande gelo.

Il compleanno di Soleil Sorge

La fotografia del rapporto che vi è oggi fra Alex Belli e Soleil Sorge può essere il compleanno dell’influencer che, il 5 luglio, ha compiuto 28 anni. L’attore non è risultato tra gli invitati della festa della fashion blogger in Puglia, dove, invece, era presente Carlo, il misterioso fidanzato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Vi erano anche degli amici ed alcuni ex compagni di avventura della casa più spiata d’Italia come Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che ormai fanno coppia fissa. Alex Belli ha commento la vicenda al portale The Pipol Gossip, dicendo “Non c’è nessun non invito. Eravamo e siamo in due parti completamente diverse”.

Poi Belli ha affermato: “Se ho fatto gli auguri? Neanche questo è rilevante. Nel senso che: io ho la mia vita, la mia donna”. E ha continuato: “Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così. Ho visto però che ha fatto una bellissima festa di compleanno, e sono stra felice per lei e se lo merita”.

Ormai, stando anche alle parole di Alex, il rapporto speciale che ha tanto caratterizzato la sesta edizione del GF Vip, è finito: “Non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente”.

Diverso il discorso, invece, riguardante la relazione sentimentale con Delia Duran: “Stiamo davvero bene e ci amiamo più di sempre. Come credo lo sia anche lei con il suo compagno. È capitolo chiuso. Ognuno ha la sua vita, stiamo tutti benissimo. Questa è l’unica cosa che conta veramente”.

