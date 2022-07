Elisabetta Gregoraci e quel messaggio aereo misterioso: “Ricorda il 28/08 alle 18” – cosa significa?

Un nuovo aereo per Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese era già stata protagonista di eventi del genere nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Si è ripetuto anche durante il programma musicale ‘Battiti Live’ che conduce assieme a Alan Palmieri. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Il messaggio per Elisabetta Gregoraci

Anche durante il Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto, attraverso un aereo, un nuovo messaggio, lanciato nei cieli della Puglia, nel pieno pomeriggio delle prove del concerto. Ma sembra che stavolta non ci sarebbe lo zampino dei fan. La showgirl calabrese stava facendo le prove della tappa di Trani quando ha letto il suo nome in cielo: “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”.

Di cosa si tratterà? Di un appuntamento o un evento talmente importante che è stato necessario ricordare in un modo così vistoso? L’aereo è stato immortalato da Radio Norba, che ne ha messo una foto sui social. Non si conosce al momento la reazione della diretta interessata: l’ex gieffina, infatti, non ha commentato l’accaduto sui social, né sul profilo di Radio Norba.

Elisabetta Gregoraci non è nuova a questo tipo di esperienze. Infatti, quando era una concorrente del Grande Fratello Vip ha ricevuto tanti aerei, da parte dei fan e non solo. Allora si vociferava in merito ad ammiratore segreto, o meglio un uomo che la corteggiava in modo serrato e non badando a spese. Ci si chiede se sarà ancora lui.

Gli aerei per la calabrese erano divenuti quasi un caso nella quinta edizione del GF Vip. Uno degli argomenti principali della prima parte di quel Grande Fratello era il rapporto speciale ma di amicizia, fra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli. Proprio per questo motivo a un certo punto gli aerei lanciavano messaggi troppo chiari per essere ignorati: fuori dalla Casa c’era qualcuno ad aspettare Elisabetta. Non un fidanzato, ma qualcuno che stava frequentando. Alla fine pare che quella relazione non sia durata, o almeno non in pubblico.

