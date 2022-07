Alex Belli, ipotesi Il Paradiso delle Signore o Un Posto al Sole: le parole dell’attore parmigiano

Grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, Alex Belli ultimamente s’è dato anche alla musica, con l’uscita di una canzone con tanto di video musicale (entrambi un po’ cringe).

Ma oltre ad ‘Amore Libero’ (questo il titolo della canzone) il Belli nazionale ha fatto parlare di sé per la possiblità di un ritorno alla fiction, suo campo d’origine: l’attore parmigiano è stato infatti protagonista (tra il 2010 e il 2016) di Centovetrine, terminato proprio quell’anno.

E così Belli è stato accostato a due fiction di successo di Rai 1: Il Paradiso delle Signore, fiction di RaiUno, e Un Posto al Sole, storica soap italiana di RaiTre.

Ma al momento non c’è nulla di definito all’orizzonte.

Dalle pagine di Nuovo, Belli ha infatti smentito:

“Ho letto in rete che si faceva il mio nome per Il Paradiso delle Signore, che ha lo stesso produttore creativo che era di Centovetrine. Al momento nella mia vita non ci sono né questa fiction né Un posto al sole. Ne riparliamo a settembre”.

Attendiamo quindi settembre per scroprire eventualii novità sul suo futuro.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui