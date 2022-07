Chi è Ivanhoe Spalluto? Biografia, curiosità e social del tiktoker protagonista di Seconda vita

Tra i tanti personaggi che negli ultimi tempi sono riusciti ad ottenere un’enorme popolarità grazie a TikTok c’è sicuramente Ivanhoe Spalluto, che può contare su moltissimi fan anche su Instagram (oltre 651.000 follower).

I video pubblicati da Ivanhoe su TikTok lo mostrano assieme al figlio Jasper mentre si cimentano in duetti canori in macchina e a casa. Insieme hanno preso parte anche al programma Tu sì que vales e questa sera, su Real Time, Ivanhoe sarà anche protagonista del programma di approfondimento Seconda Vita (in onda alle ore 22:20), condotto dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Ivanhoe Spalluto, noto sui social anche con il soprannome Unmoderated Ivanhoe, ha 24 anni ed è nato a Taranto. Non si conoscono molti dettagli sulla sua famiglia, pertanto non sappiamo se Ivanhoe abbia fratelli e sorelle. Il tiktoker tende a mostrarsi solo con suo figlio, con cui ha dato vita a duetti di brani come Zitti e buoni dei Maneskin e Talking to the moon di Bruno Mars.

Ivanhoe Spalluto pratica molta attività fisica e ha due tatuaggi. Al momento il tiktoker non è coinvolto in alcuna relazione sentimentale. Di recente ha parlato anche delle difficoltà vissute dopo la separazione con la mamma di Jasper, Sabrina, anche se adesso i rapporti sembrano più sereni.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui