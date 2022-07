GF Vip Party 2022, chi saranno i due conduttori?

Ecco chi saranno i due conduttori scelti per il GF Vip Party 2022

Manca solo un mese e mezzo al 19 settembre 2022, debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip, che sarà condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Le due opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che prenderà il posto di Adriana Volpe. Sono stati inoltre aggiunti i conduttori del GF Vip Party, programma in streaming in cui vengono ospitati parenti e amici dei vipponi per commentare ciò che accade nella casa.

Sono stati scelti Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, entrambi ex gieffini che hanno suscitato un discreto successo nel pubblico del reality Mediaset: Sorge nell’edizione 2022 e Pretelli in quella 2021. A svelarlo è stato il portale di TvBlog, che ha aggiunto che i due andranno in onda il lunedì e il venerdì in concomitanza con le puntate serali del GF Vip 7.

Insomma, entrambi stanno attraversando un periodo florido dal punto di vista lavorativo. Soleil Sorge è stata ingaggiata come conduttrice del GF Vipparty dopo la sua avventura come opinionista a La Pupa e il secchione show condotta da Barbara D’Urso, mentre Pretelli dopo aver partecipato come showman per Domenica In, presentato da Mara Venier e Tale e quale show su Rai 1.

